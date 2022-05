DEKOR, NWOGU, AMADI, GOODHEAD, EMERENGWA, OTHERS WIN, IN RIVERS PDP REPS PRIMARIES

WINNERS OF PDP PRIMARIES FOR HOUSE OF REPS (RIVERS STATE) ACROSS THE 13 FEDERAL CONSTITUENCIES.

Abua/Odual/Ahoada East – Solomon Bob Ahoada West/Ogba/Egbema – Victor Obuzor Andoni/Opobo – Awaji Inombek Abiante Asari-Toru/Akuku-Toru – Boma Goodhead Degema/Bonny – Cyril Godwin Hart Eleme/Tai/Oyigbo – Felix Nwaeke Ikwerre/Emohua. – Boniface Emerengwa Etche/Omuma – Kelechi Nwogu Khana/Gokana – Dumnamene Dekor Obio/Akpor – Kingsley Ogundu Chinda Okrika/Ogu Bolo – Alabo Victor Tamunomiekaye Port Harcourt 2 – Chima Boms Port Harcourt 1 – Barr Mrs Blessing Amadi